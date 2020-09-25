KKTC Kültür Ataşesi’nden Merkel’e mektup: Turist ambargosu kaldırılsın

TURGAY Hilmi yazdığı mektupta, Merkel’den AB Dönem Başkanı olarak Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iki taraf arasında yürürlükte olan sınır geçişlerine saygı göstermesini ve turist ambargosunu kaldırmasını istedi. Tüm turistler, Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen bir e-postayla Kuzey’e geçiş yapmamaları, aksi halde yasaları çiğnemiş olacakları ve doğabilecek sonuçlardan kendilerinin sorumlu olacağı hususunda uyarılıyor. Turgay Hilmi, gönderilen bu yazının korona salgınıyla açıklanmasının mümkün olmadığını, zira sınırların iki toplumun geçişlerine açık olduğunu kaydetti.

ALMANYA İLE DOSTANE BAĞLAR

Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği 40 yılı aşkın bir süredir gerek kültürel faaliyetler ve konserler gerekse öğrenci temasları aracılığıyla Kuzey Kıbrıs ile Almanya arasındaki dostane bağı canlı tutmayı hedefliyor. Güney Kıbrıs’ın yasa dışı bir bölgenin ziyaret edildiği ve yasaya aykırı davranıldığını işaret eden kaygı uyandırıcı bilgilendirmelerine karşın, geçmiş yıllarda birçok Alman vatandaşı, iki taraf arasındaki serbest geçişlerden istifade ederek misafirperver bir toplumla tanışma fırsatı buldu. Hilmi, Şansölye Merkel’e muhatap mektubunda, “Almanya’nın yakın tarihi nedeniyle ülkesi bölünmüş olan bir halkın neler çektiğini ve tek taraflı seyahat engellemelerinin barışçıl bir yakınlaşma getirmediğini çok iyi anladığını” ifade etti.