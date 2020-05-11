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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.05.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Kızlarda Hanna, erkeklerde Noah

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Kızlarda Hanna, erkeklerde Noah
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Almanya için Dil Toplumu (Gfds), 2019 yılında yeni doğan çocuklara verilen isimlerle ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre geçen yıl kızlarda en çok verilen isim Hanna, erkeklerde ise Noah oldu.

WIESBADEN’de yapılan açıklamada isim sıralamasında ikinci sırada Emma, üçüncü sırada da Mia yer aldı. Erkeklerde Noah’ın ardından ikinci en çok tercih edilen Finn olurken, Henri de üçüncü sırada yer buldu. 2019 yılında anne ve babalar çocuklarına uzun isimler yerine kısa isimler vermeyi tercih etti. Muhammed ismi Bremen Eyaleti’nde en çok tercih edilen erkek ismi olurken, Almanya genelinde popüler isim sıralamasında 21’inci sırada yer aldı.

Kızlarda Hanna, erkeklerde Noah

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