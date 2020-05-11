Kızlarda Hanna, erkeklerde Noah

WIESBADEN’de yapılan açıklamada isim sıralamasında ikinci sırada Emma, üçüncü sırada da Mia yer aldı. Erkeklerde Noah’ın ardından ikinci en çok tercih edilen Finn olurken, Henri de üçüncü sırada yer buldu. 2019 yılında anne ve babalar çocuklarına uzun isimler yerine kısa isimler vermeyi tercih etti. Muhammed ismi Bremen Eyaleti’nde en çok tercih edilen erkek ismi olurken, Almanya genelinde popüler isim sıralamasında 21’inci sırada yer aldı.