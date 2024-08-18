Kızını benzincide unutup yola devam etti!

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KARAYOLUYLA Almanya’dan ailesiyle birlikte Türkiye’ye giden Nevşehirli Seçkin ailesi, Kapadokya bölgesinde geçirdikleri tatilin ardından çıktıkları dönüş yolunda, akla gelmeyecek bir korku ve şok yaşadı. Çarşamba günü Nevşehir’den yola koyulan ve cuma akşamı Bielefeld’deki evlerine ulaşan İdris Seçkin, dönüş yolunda yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Otomobilimizle Romanya’da 1.5 saatlik bir mola verdik, biraz uyuduk, dinlendik. Akşam olmuştu, eşim ve üç çocuğumuzla birlikte yola devam ettik. Arabada çocuklar ve eşim uyuyordu Gümrüğe yakın A1 otoyolu üzerinde Pecica Dreapta mevkinde Rompetrol’a yakıt almak için uğradım, sonra ücret ödeme işi karışık geldiği için yakıt almadan yola devam ettik. Benzincide 19 yaşındaki kızımız Tuba Gül Seçkin’in araçtan ihtiyaç için indiğini fart etmedim, dolayısıyla da beklemeden tekrar yola devam ettim. Nadlac Gümrük Kapısı’na yaklaştığımızda, eşime pasaportları hazırlanmasını söylediğimde, Tuba Gül yok dedi. ‘Nasıl olur’ diyerek arabanın iç ışıklarını yaktık, gerçekten yok. Büyük bir şok yaşadık, büyük bir korku yaşadık.”