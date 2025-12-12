×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Kızını ameliyata alan doktora beraat

Güncelleme Tarihi:

#Doktor#Ameliyat#Avusturya
Kızını ameliyata alan doktora beraat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 09:27

Avusturya’nın Graz kentinde görülen ve ülke gündemine oturan davada karar açıklandı. Bir cerrah doktor, acil bir hastanın kafatasını delme ameliyatında 12 yaşındaki kızını görevlendirdiği iddiasıyla dava açılmıştı. Mahkeme, kanıt yetersizliğinden iki doktoru da beraat ettirdi.  

Haberin Devamı

Olay, Ocak 2024'te yaşandı ancak yaklaşık altı ay sonra yapılan anonim bir ihbarla ortaya çıktı. İddiaya göre ameliyat ekibindeki bir doktor, başhekim konumundaki doktora, kızının ameliyatta 'yardım etmesine' izin verip veremeyeceğini sormuş, kadın doktor da "Neden olmasın?" yanıtını vermişti. Ameliyattan sonra ise doktorun, gururla "Kızım az önce ilk deliğini açtı" dediği öne sürüldü. 

Davada ifade veren sanık doktor, bu iddiaları reddetti. O anki sözlerini ise "saçma sapan anne gururuna" bağladı. Kızının aslında matkabı kullanmadığını, sadece bir başka doktor kullanırken elini üzerine koyduğunu savundu. 

Davada, 33 yaşındaki hastanın ifadesi de dikkat çekti. Bir orman kazası sonrası acilen kafatası ameliyat edilen hasta, ameliyat komplikasyonsuz geçse de "12 yaşında bir çocuğun beni ameliyat ettiğini düşünmek beni uykusuz bırakıyor" dedi. 

Haberin Devamı

Savcı, olayı "hastaya saygısızlık" olarak nitelendirdi. Ancak mahkeme heyeti, etik ve ahlaki değerlendirmelerin belirleyici olmadığına hükmetti. Hakim, "Önemli olan, neyin kanıtlanabileceğidir" ifadesini kullandı. 

Mahkeme, iddiaların yeterince kanıtlanamadığına karar vererek, iki doktoru da beraat ettirdi. Hastanın ise tazminat talebi için hukuk yoluna başvurması gerektiği belirtildi. Karar henüz kesinleşmiş değil.

Temsili Fotograf: Oliver Berg/dpa

Gözden KaçmasınEndişe verici araştırma: Çocuk ve gençler arasında porno tüketimi patladıEndişe verici araştırma: Çocuk ve gençler arasında porno tüketimi patladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Doktor#Ameliyat#Avusturya

BAKMADAN GEÇME!