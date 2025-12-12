Kızını ameliyata alan doktora beraat

Haberin Devamı

Olay, Ocak 2024'te yaşandı ancak yaklaşık altı ay sonra yapılan anonim bir ihbarla ortaya çıktı. İddiaya göre ameliyat ekibindeki bir doktor, başhekim konumundaki doktora, kızının ameliyatta 'yardım etmesine' izin verip veremeyeceğini sormuş, kadın doktor da "Neden olmasın?" yanıtını vermişti. Ameliyattan sonra ise doktorun, gururla "Kızım az önce ilk deliğini açtı" dediği öne sürüldü.

Davada ifade veren sanık doktor, bu iddiaları reddetti. O anki sözlerini ise "saçma sapan anne gururuna" bağladı. Kızının aslında matkabı kullanmadığını, sadece bir başka doktor kullanırken elini üzerine koyduğunu savundu.

Davada, 33 yaşındaki hastanın ifadesi de dikkat çekti. Bir orman kazası sonrası acilen kafatası ameliyat edilen hasta, ameliyat komplikasyonsuz geçse de "12 yaşında bir çocuğun beni ameliyat ettiğini düşünmek beni uykusuz bırakıyor" dedi.

Savcı, olayı "hastaya saygısızlık" olarak nitelendirdi. Ancak mahkeme heyeti, etik ve ahlaki değerlendirmelerin belirleyici olmadığına hükmetti. Hakim, "Önemli olan, neyin kanıtlanabileceğidir" ifadesini kullandı.

Mahkeme, iddiaların yeterince kanıtlanamadığına karar vererek, iki doktoru da beraat ettirdi. Hastanın ise tazminat talebi için hukuk yoluna başvurması gerektiği belirtildi. Karar henüz kesinleşmiş değil.

