Kızına cinsel istismara izin veren sapık baba yargılanıyor

BUGÜN başlayan ilk duruşmada kurbanın yaşının küçük olması nedeniyle hakim duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. Dünkü duruşmada hakim önce sanığın kimlik tespitini yaptı. Ardından iddianameyi okuması için savcıya söz verdi. İddianamede eşinden ayrı yaşayan 50 yaşındaki babanın birlikte aynı evi paylaştığı 15 yaşındaki kızını, karşılığında para talep etmeden en az 10 yetişkin erkekle birlikte olmaya zorladığı yer aldı. Kızıyla birlikte olanları internet üzerinden seçen sapık baba, her cinsel saldırı sırasında olay yerinde izledi. Savcının iddiasına göre olanların ortaya çıkmaması için kızı da elinden telefonu almak ve buna benzer cezalar vermekle tehdit ederek polise gitmesini engelledi. İlk duruşmada sanık baba susma hakkını kullandı. Sanık 30 Nisan’a kadar altı kez duruşmaya çıkacak. Mahkemenin mayıs ayı içinde kararını vermesi bekleniyor.