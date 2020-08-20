‘Kızımı getirmezseniz kendimi yakarım’

BERLİN Eyalet Asayiş Dairesi yetkilileriyle görüştüğünü belirten acılı anne, şunları söyledi: “Polis yetkililerinden tekrar yardım istedim. Onlara terör örgütü PKK’nın Kandil kampına katılan bir çocuğun Londra’daki ailesine teslim edildiğini söyledim. Onlardan çığlıklarıma karşı sessiz kalmamalarını istedim. Polis yetkililerine ‘Eğer kızımı geri getirmezseniz kendimi başbakanlık binasının önünde yakarım. Bu da Almanya için bir kara leke olur’ dedim. Onlar da yardım edeceklerini söylediler.” Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere telekonferans yöntemiyle bağlanan Maide T., PKK tarafından kaçırılan Mustafa B.’nin annesi Ayşegül B. ile konuştu. İki anne birbirlerine destek olmayı sürdüreceklerini söylerken, Maide T. dün yaptığı eylemde Mustafa B.’nin fotoğrafını da taşıdı.

Maide T.’nin 20 yaşındaki kızı Nilüfer T. 12 Kasım 2019’da okula gitmek için evden ayrılmış ve bir daha da geri dönmemişti. Kızının PKK’ya yakınlığıyla bilinen dernektekiler tarafından kandırılarak terör örgütünün saflarına gönderildiğini söyleyen Maide T., aylardır Berlin’de ‘evlat nöbeti’ tutuyor. PKK’ya yakınlığıyla bilinen derneğin önünde başlattığı ‘Kızımı geri istiyorum’ eylemlerini daha sonra Federal Meclis ve Başbakanlık önünde nöbet tutarak devam ettiren Maide T., bir süredir tarihi Brandenburg Kapısı önünde evlat nöbeti tutuyor.



