Kızılırmak’tan Demiryolu Türk çalışanlarına: ‘Sendika seçimlerine katılın’

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“YAKLAŞIK 30 yıldır Deutsche Bahn Fernverkehr AG Köln şubesinde çalışmaktayım. İşletmemizde farklı uluslardan yüzlerce kişi çalışmakta. Bizim bulunduğumuz bölümde çalışan arkadaşlarımızın yüzde 20’sinden fazlası Türkiye kökenli. Sekiz yıldan beridir demiryollarında örgütlü olan Demiryolu ve Ulaşım Sendikası (EVG) listelerinden İşyeri İşçi Temsilciliği’nde (Betriebsrat) görev yapmaktayım. İşletmede bulunan işçi temsilciliğinde çalışan Türklerin oranı kadar da temsil edilmekteyiz. Amacımız çalışan arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek, sorunlarında onlara yardım etmek ve iyi çalışma koşulları sağlamaktır. EVG sendikası olarak, toplu iş sözleşmesinde üyelerimiz için 1000 euro korona bonus aldık.

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100 BİN TÜRKİYE KÖKENLİ ÇALIŞIYOR

Ayrıca sendikamız her şeyin pahalandığı şu günlerde üyelerimize elektrik, ulaşım ve internet masraflarına yardımcı olmak üzere 300 euroluk yardımda bulunduk. Mart-mayıs ayları arasında tüm işletmelerde işçi temsilciliği seçimleri yapılmakta. Biz de arkadaşlarımıza yardım etmek için tekrar aday olduk. Tüm herkesi nerede çalışırsa çalışsın, çalışma koşullarını değiştirmek, iyileştirmek istiyorlarsa, sendikaya üye olmaya ve işyeri temsilcilikleri seçimlerine aday olmaya çalışıyorum.” Almanya demiryollarında yaklaşık 360 bin işçi çalışıyor. Genel çalışanların içerisinde tren sürücüsünden kontrolcüye tamirhaneden lojistiğe bürolardan montaj güvenliğe kadar tahmini 100 bin Türkiye kökenliler çalışıyor.