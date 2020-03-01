Kızamık aşısı artık zorunlu

KIZAMIK aşısı yaptırmayan çocuklar yuvalara ve okullara alınmayacak. Sadece çocuklar için değil, yuvalarda ve okullarda görev yapanlar için de aşı zorunlu olacak. Yasayla, Almanya’da nüfusun yüzde 95’inin aşı yaptırması hedefleniyor. Yasaya itiraz eden veliler ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Aşıya karşı olmadıklarını belirten veliler, ancak zorunlu olmasının insanın dokunulmaz olma ilkesine aykırı olduğunu savundu.