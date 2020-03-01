Kızamık aşısı artık zorunlu
Almanya’da kızamık aşısı artık zorunlu. Federal Meclis’in kasım ayında kabul ettiği yasanın bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte yuvalara ve okullara alınacak çocuklardan kızamık aşısı yaptırdığına ilişkin belge istenecek.
KIZAMIK aşısı yaptırmayan çocuklar yuvalara ve okullara alınmayacak. Sadece çocuklar için değil, yuvalarda ve okullarda görev yapanlar için de aşı zorunlu olacak. Yasayla, Almanya’da nüfusun yüzde 95’inin aşı yaptırması hedefleniyor. Yasaya itiraz eden veliler ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Aşıya karşı olmadıklarını belirten veliler, ancak zorunlu olmasının insanın dokunulmaz olma ilkesine aykırı olduğunu savundu.
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