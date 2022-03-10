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Eski kız arkadaşını ‘takip eden’ polise soruşturma!

#Berlin Emniyeti#Polise Soruşturma#AVRUPADAN HABERLER
Eski kız arkadaşını ‘takip eden’ polise soruşturma

Berlin Emniyeti’nde görevli bir polis memurunun, ayrıldığı kız arkadaşını, yeni sevgilisini ve yakınlarını polis verilerini kullanarak takip ettiği ortaya çıktı. Eski kız arkadaşının şikâyeti üzerine polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

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EMNİYET birimleri, hakkında suçlama bulunan polisin, yasa dışı olarak kişisel verileri emniyetteki bilgisayarları kullanarak 2019 yılında sorgulamaya başladığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, polis memurunun toplam 10 kişi hakkında şu ana kadar 100’den fazla sorgulama yaptığı kaydedildi. Emniyet teşkilatı ilgili mağdurlara durum hakkında bilgi verdi ve gelişmeleri Berlin Eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Dairesi’ne aktardı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ
Polis memuru hakkında soruşturmaların devam ettiği şu ana kadar sadece disiplin cezası verildiği belirtildi. Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, “Bu şehrin halkının bize duyduğu güveni sarsmamak için tespit edilen ihlallere karşı tüm kararlılıkla hareket edeceğiz. Bu çalışanla ilgili şüpheler, dürüstlüğüne ve sadakatine olan güveni, polis sorgulama sistemlerini kullanma yetkisinden mahrum bırakılmış, resmi iş yapmaktan men edilmiş ve disiplin soruşturması başlatacak ölçüde ihlal etmektedir” dedi. Polisin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına soruşturma sorası karar verilecek.

 

 

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#Berlin Emniyeti#Polise Soruşturma#AVRUPADAN HABERLER

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