Kitaphane’de, ‘Göçün 60. Yılı Türk Gençliğinin Eğitimi’ söyleşisi

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MÜNİH Neufahrn Bahnhof Str.20a adresinde bulunan kitapevi ‘Kitaphane’de T.C. Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, “Almanya’ya Göçün 60. yılı Türk Gençliğinin Eğitimi’ adlı söyleşide yönlendirici Aşkın Çakır’ın soruları yanıtladı. ‘Araftaki Yakınlarımız’ adlı son kitabından örnekler veren Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, “Vatanını her şeyden çok seven, üç kuruşluk kazanımlar için değerlerini feda etmeyip ata yurduna sadık kalan, Türk olmanın çilesiyle yoğrulup, bu uğurda türlü bedeller ödeyen; kendi hayallerini gerçekleştirme şansı kalmasa da yegane teselliyi zemheri ayında hercai menekşe yeşertmekte arayan cefakâr, vefakâr kardeşlerime ‘göçün 60. yılı münasebetiyle’ sevgi, saygı ve minnetle” diyerek sözlerine başladı. Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Avrupalı Türklerin dil, kimlik ve eğitim sorunları üzerine de yaptığı söyleşinde de gelen konukları adeta büyüledi.