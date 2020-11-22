‘Kısmi karantina uzasın, yardımlar devam etsin!’

ALMANYA’da kısmi karantina sonucu korona vaka sayıları hızını kesti, ama vakalar halen yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Federal hükümet ve eyaletlerin aldığı, 2 Kasım tarihinden beri geçerli olan kısmi karantina önlemleri ayın sonunda bitiyor. Başbakan Merkel eyalet başbakanlarıyla çarşamba günü video konferanslı toplantı yaparak, önlemlerin uzatılması ve sertleştirilmesini görüşecek. Hükümet ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile eyalet başbakanları kısmi karantina önlemlerinin uzatılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak ne zamana kadar uzatılacağı sorusu açık. YARDIMLARA DEVAM

SPD kısmi karantina koşullarının ve mali yardımların uzatılmasından yana. Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD) “Tüm gelişmeler kısıtlamaların 30 Kasım’dan sonra da uzatılmak zorunda olduğunu gösteriyor. Kısıtlamaların uzatılması halinde bundan etkilenen sektörlere yardımların devamı da benim için çok açık bir durum” dedi. Korona önlemlerinden etkilenen otel, restoran, kafe ve bar gibi iş yerlerinin cirolarının yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Rheinland Pfalz eyalet Başbakanı Malu Dreyer de (SPD), restoran ve kafelerin aralık ayında açılabilmesi için vakaların çok yüksek olduğunu söyledi ve bu iş yerlerinin kapalı kalmaya devam etmesi için zararlarının da ödenmeye devam etmesi gerekeceğini belirtti.

EN AZ NOEL’E KADAR

Kısmi karantina koşullarının ne zamana kadar uzatılacağı sorusu ise henüz tartışmalı. Hıristiyan Birlik partinin iktidarda olduğu eyaletler sosyal temas kısıtlamalarının Noel Bayramı’nda yumuşatılmasını istiyor. Hıristiyan aleminin en büyük dini bayramı olan Noel’de ailelerin rahatça buluşmasından yana. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kısmi karantinanın en az iki, ama en iyisi 3 hafta daha uzatılmasını istiyor. Söder “Güzel bir Noel için önlemleri uzatmak ve derinleştirmek zorundayız. En az 50 değerine ulaşıncaya kadar uzamalı” dedi. Şimdi 7 günde 100 bin nüfus başına değer 140.

Söder yılbaşında sert önlemlere geri dönülmesinden, merkezi meydanlarda havai fişek ve içki yasağından yana. SPD’de kısmi karantina koşullarının iki ya da üç hafta mı uzatılması gerektiği konusunda kesin bir fikir yok. Malu Dreyer (SPD), “Noel ve yılbaşında insanlar sevdikleriyle bir araya gelebilmeli” diye konuştu.