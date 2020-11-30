‘Kısmi karantinanın uzaması kaçınılmaz’

ARD kanalında Anne Will’in sunduğu açık oturumda konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, şunları söyledi: “Beni en çok şaşırtan ölüm vakalarının çok az tartışılıyor olması. Ben, koronavirüse rağmen Noel’in huzur içinde karşılanabileceğini düşünüyorum. Avrupa’da en hafif karantina koşulları Almanya’da ve ben daha fazla önlemlerden yanayım. Ancak ortak kararlar almak zorunda kaldığımız için bu önlemlerle yetinmek zorundayız.”

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise Berlin’de yoğun bakım kapasitesinin kırmızı ışığa geçtiğine işaret etti ve “Bizde sayılar hâlâ yüksek. Noel esnasında da kısıtlamalar devam edecek” dedi. Şimdi Almanya’da iki aileden sadece 5 kişi bir araya gelebiliyor. Ancak Noel’de bu sayı iki aileden 10 kişiye kadar çıkacak. Korona vakalarının en yüksek olduğu kentler sıralamasında Bavyera Eyaleti’nin Avusturya sınırı kenarındaki Passau oldu. Passau, 100 bin nüfus başına vaka sayısında 579.5 ile birinci, Thüringen eyaletindeki Hildburgshausen ise 579.1 ile ikinci sırada