Kısmen de olsa üretime başlıyor
Alman otomotiv devi VW, kısmen de olsa yeniden üretime geçiyor. Şirketin, 800 kişi çalıştığı Zwickau fabrikasında üretim için hazırlıklar başladı. Perşembe günü bantlar dönmeye başlayacak. Ancak önce küçük bir bölümde iş başı yapılacak. İşçilerin büyük çoğunluğu kısa çalışma uygulamasına devam edecek. Üretim adım adım artırılacak.
CHEMNITZ kentindeki motor fabrikası da perşembe günü tekrar üretime geçecek. VW’nin merkezi Wolfsburg’un yanı sıra Emden, Dresden ve Hannover kentlerindeki fabrikalar ise 27 Nisan tarihinden itibaren adım adım üretime geçecek. VW, Avrupa çapında üretime ilk olarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’da dün başladı. Pazarın yeniden canlanması için hükümetten teşvik primi isteyen VW’nin, korona krizi öncesindeki üretim kapasitesine ne zaman geçeceği ise bilinmiyor.
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