Kısmen de olsa üretime başlıyor

CHEMNITZ kentindeki motor fabrikası da perşembe günü tekrar üretime geçecek. VW’nin merkezi Wolfsburg’un yanı sıra Emden, Dresden ve Hannover kentlerindeki fabrikalar ise 27 Nisan tarihinden itibaren adım adım üretime geçecek. VW, Avrupa çapında üretime ilk olarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’da dün başladı. Pazarın yeniden canlanması için hükümetten teşvik primi isteyen VW’nin, korona krizi öncesindeki üretim kapasitesine ne zaman geçeceği ise bilinmiyor.