Kısıtlamaların maliyeti giderek artıyor
Almanya’da korona salgınıyla mücadelede hayata geçirilen kısıtlamaların ekonomiye maliyeti giderek artıyor. Geçen yıl aralık ayından itibaren gastronomi, oteller, işyerleri, mağazalar kapandı, seyahatler kısıtlandı. Perakende ticaret, gıda ve temizlik ürünleri dışında durma noktasına geldi.
ALMAN ekonomi enstitüsü IWW, tüm bu kısıtlamaların son 3 aydaki Alman devletine maliyetini 50 milyar euro olarak hesapladı. Bir diğer ekonomi araştırma enstitüsü olan Ifo ise 2021 yılında borçlanma tahminlerini açıkladı.
Devletin bütçe borçlanmasının artarak bu yıl tahmini 180.8 milyar euro olacağını hesaplayan Ifo’ya göre, gelecek yıl devlet 138.2 milyar euro borçlanmak zorunda kalacak. Aynı şekilde iş piyasasında da durum ciddiyetini koruyor. Mart ayı sonu itibariyle işsiz sayısının 2.3 milyondan yaklaşık 3 milyona yükselmesi bekleniyor. Aktüel ise 2 milyon 750 bin işsiz bulunuyor. Kısa süreli işte çalışanların sayısı da 2.8 milyon civarında.