Kısıtlamaların maliyeti giderek artıyor

ALMAN ekonomi enstitüsü IWW, tüm bu kısıtlamaların son 3 aydaki Alman devletine maliyetini 50 milyar euro olarak hesapladı. Bir diğer ekonomi araştırma enstitüsü olan Ifo ise 2021 yılında borçlanma tahminlerini açıkladı.

Devletin bütçe borçlanmasının artarak bu yıl tahmini 180.8 milyar euro olacağını hesaplayan Ifo’ya göre, gelecek yıl devlet 138.2 milyar euro borçlanmak zorunda kalacak. Aynı şekilde iş piyasasında da durum ciddiyetini koruyor. Mart ayı sonu itibariyle işsiz sayısının 2.3 milyondan yaklaşık 3 milyona yükselmesi bekleniyor. Aktüel ise 2 milyon 750 bin işsiz bulunuyor. Kısa süreli işte çalışanların sayısı da 2.8 milyon civarında.