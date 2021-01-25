Yeni CDU lideri Armin Laschet korona önlemlerinin gevşetilmesine de hararetle karşı çıkarak “Korona önlemlerinin gevşetilmesini kamuoyunun önünde tartışmak yanlış” dedi. Laschet, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün ülkede yayılmasının önlenmesi gerektiğini de belirtti. Laschet “Yaza kadar yeni bir strateji yok. Çok hızlı gelişmeler yaşandığı için biz bu gelişmelere reaksiyon göstermek zorundayız. Bu yüzden tek bir yönde ilerleyeceğiz. Kısıtlamaların gevşetilmesi gerçekçi olamaz” dedi.

Bodo Ramelow

WEİL, RAMELOW VE DREYER DE KARŞI

Laschet’in yanı sıra birçok eyalet başbakanı da kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmesine karşı çıkıyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil “Virüsün yeni mutasyonunu tanımıyoruz. Bu yüzden gevşemeye giderek risk alamayız” derken, Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow da yurttaşların sabırsız olmalarını anladığını söyledi. Ramelow “Ben de uzun süreden beri berbere ve ayak bakımı için salona gitmek istiyorum. Berber ve ayak bakımı salonlarında risk düşük olmasına rağmen bu gevşeme için bir gerekçe olamaz. Kısıtlamaların ana nedeni insanların mobil olmasını ve temasını düşürmektir” dedi.

Malu Dreyer

SPD’li Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de “Vaka sayılarını hızlı bir şekilde düşürmek amaçlanıyor. Sayılar düşerse okullarda derse işlenir, dükkânlar, restoranlar, müzeler ve tiyatrolar da açılır. Günlük normal hayata dönülür” dedi.

CDU İÇİNDE SESLER YÜKSELDİ

Eyalet başbakanlarının ve CDU Genel Başkanı Laschet’in kısıtlamaların sürmesine yönelik görüş belirtmesine karşın CDU içinde bazı aykırı sesler çıktı. CDU Federal Meclis Grup Başkanvekili Georg Nüsslein, 14 Şubat’tan sonra gevşemenin uygulanmasını isterken, CDU’lu Saksonya Eylet Başbakanı Michael Kretschmer ise vaka sayılarının düşmesi durumunda okulların ve kuaförlerin açılmasını savundu. Kretschmer, mart ayında perakende satış mağazalarının, Paskalya Bayramı’ndan itibaren de restoranların yeniden müşterilerine hizmet vermesini talep etti.