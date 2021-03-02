Kısıtlamaları Paskalya’ya kadar uzatmak istiyor

KİTAPÇILAR, çiçekçiler, bahçe malzemeleri satan dükkânlar ve yapı marketlerinin açılması konusunda anlaşıldığı belirtilirken, açılacak iş yerlerinde hijyen ve maske kuralları geçerli olacak. Aynı şekilde 20 metrekareye bir müşteri alınabilecek. Öte yandan sosyal mesafe kurallarının da 8 Mart’tan itibaren hafifleyeceği belirtildi. Eyalet başbakanlarının da katılacağı toplantıda en önemli tartışma konularından birini, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kriterler oluşturuyor. Daha önceki toplantıda 100 bin nüfus başına son bir hafta içindeki günlük vaka sayısının 35 olması durumunda kısıtlamaların hafifletilebileceği hedefi konmuştu. Ancak bazı eyaletlerin buna itiraz ettiği, Merkel’in ise bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi.