Kısıtlamaları 1 Mart’a kadar uzatmak istiyor

ALMANYA, toplantı öncesinde en çok okul ve yuvaların açılıp açılmayacağıyla ilgili soruya kilitlenmiş durumda. Eğer Merkel’in talebi kabul görürse, okulların açılması da 1 Mart’ı bulacak. Baden-Württemberg, Hessen ve Saksonya eyaletleri okulların kademeli olarak 15 Şubat’tan itibaren açılmasını isterken, bazı eyaletler ise okullar da dahil olmak üzere kısıtlamaların kesinlikle uzatılamasını istiyor. Başbakanlıkta, Paskalya tatilinden önce okulların normal eğitime başlayamayacağı fikrinin ağır bastığı ve daha çok yarı gün ders modelinin planlandığı kaydediliyor.

MUTANT VİRÜS ENDİŞELENDİRİYOR

Başbakan Angela Merkel’i ise en çok mustasyona uğrayan ve İngiltere’den yayılan virüsün endişelendirdiği belirtildi. Parti yönetim kurulu toplantısında bu endişesini dile getiren Merkel, Robert Koch Enstitüsü tahminlerine göre mutant virüsün oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20’yi bulabileceğini belirtti. Merkel’in, “Eğer böyle giderse mutant virüs üstün gelecek” dediği kaydedildi.