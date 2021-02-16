Kısıtlamalara o da dayanamadı

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere muhafazakâr kanadın başbakan adayı olarak katılması beklenen Armin Laschet, olası rakip Markus Söder’le bu konuda hemfikir olmadığını çok açık bir biçimde dile getirdi. Merkel ve Söder’in, okulların ve mağazaların açılmasının öne alınması önerisine karşı çıkmalarını eleştiren Laschet, “Her şeyi yasaklamak, katı davranmak ve yurttaşlara reşit olmayan çocuklara olduğu davranmak herhalde hâlâ revaçta. İnsanların bunu kabul etmesi mümkün değil” dedi. CDU Baden Württemberg Eyalet Teşkilatı’nın video konferans yöntemiyle düzenlediği yeni yıl resepsiyona katılan Laschet, aylardır okuldan ve yuvadan uzak kalan çocuklarda belki bu kısıtlamaların yaşamları boyunca kalıcı etkiler bırakabileceğini de hatırlattı.

HEP YENİ RAKAMLAR

CDU lideri, Covid-19 tanısı konanların sayısının son 7 gün içinde 100 bin kişide 50’nin altına düşmesi halinde kısıtlamaların gevşetilmesinin öngörüldüğünü hatırlatırken, bu rakamın son görüşmelerde 35’e düşürülmesine de tepki gösterdi. Her iki haftada bir değişiklik yapılmasının insanlarda politikaya ve politikacılara güven kaybına yol açtığını belirten Armin Lacshet, “İnsanların güvenini yeniden kazanmak için onlara somut bir takvim vermeliyiz” dedi.