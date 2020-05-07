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Avrupa
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Kısıtlamalara başkentte protesto

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Kısıtlamalara başkentte protesto
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

FEDERAL Meclis önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı. Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi. Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı. Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü. Alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.

 

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