Kısıtlamalara başkentte protesto

FEDERAL Meclis önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı. Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi. Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı. Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü. Alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.