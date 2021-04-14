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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 14.04.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Kısıtlamalara alkol yasağı da eklendi

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Kısıtlamalara alkol yasağı da eklendi

Almanya’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle getirilen kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Münih kent idaresi aldığı kararla 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere halka açık alanlarda bütün gün alkol içilmesini yasakladı.

BÜYÜK meydanlarda geçerli olacak alkol yasağına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılacağı duyuruldu. Diğer yandan haftalık vaka sayılarının 100 bin nüfus başına 100’ün üzerine çıkması üzerine tüm kent genelinde kısıtlamalar yeniden sertleştirildi. Günlük zorunlu gıda ve sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş yapmak isteyenler için en geç 48 saat öncesinden test yaptırma zorunluluğu getirildi. Negatif test sonucu olanlar gidecekleri mağazalara önceden rezervasyon yapmak şartıyla alışveriş yapabilecek. Daha önceden açılmasına karar verilen güzellik salonları ile masaj salonları tekrar kapanmak zorunda kalacak.

 

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