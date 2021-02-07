Kısıtlamalar şubat sonuna kadar uzuyor

BAZI gazetelerde, eyalet başbakanlarının çoğunun kısıtlamaların devam etmesinden yana olduğu ileri sürüldü. Başbakan Angela Merkel’in de birçok eyalet başbakanının da, B.1.1.7. olarak bilinen virüsün mutasyona uğramış türünün 16 eyaletinden 13’ünde de saptanması nedeniyle önlemlerin yumuşatılmasına sıcak bakmadığı belirtildi. Berlin Başbakanı Michael Müller (SPD) ile Bavyera Başbakanı Markus Söder’in (CSU) şu aşamada önlemlerin yumuşatılmasına kesinlikle karşı aldıkları açıklandı. Öte yandan bazı eyalet başbakanlarının yuva ve okulların açılmasına ise sıcak baktığı da belirtildi. CDU yeni Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet de yuva ve okulların fazla zaman kaybetmeden açılmasından yana olduğunu söyledi.