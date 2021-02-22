Kısıtlamalar, ortakları da kızdırdı

SPD Eş Başkanı Norbert Walter Borjans, Covid-19’a karşı hayata geçirilen kısıtlamaların insanları bıktırdığını söylerken, Başbakan Angela Merkel’in ‘katı tutumuna’ ateş püskürdü. Her hafta yeni birtakım kısıtlamalar yerine halkın beklentisi doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini belirten Walter Borjans, “Başbakan Merkel, hükümetin başı olarak önümüzü görebileceğimiz şekilde kademeli bir gevşeme planı hazırlatıp bizlere sunmalı” dedi. SPD’li politikacı, söz konusu kademeli planda insanların ‘normal yaşamlarına’ ne zaman ve nasıl döneceğinin yer almasını istedi. Walter Borjans, ayrıca pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlarla küçük ve orta ölçekli işletmelere yapılması öngörülen devlet yardımının gecikmesini de eleştirdi. DİJİTALLEŞMEDE ÇUVALLADIK

SPD Eş Başkanı Saskia Esken ise Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek’i okullarda dijitalleşmeye dönük gereken adımları atmamakla suçladı. Almanya’da birçok okulda öğrencilerin hâlâ dijital ortamda eğitim yapamadıklarını ve bunun da ilk sorumlusunun Bakan Karliczek olduğunu söyledi. Eksen, koronavirüs ortaya çıkalı bir yıl olduğu halde, dijitalleşme alt yapısının hâlâ gerçekleşmesinin öğretmenleri, velileri ve öğrencileri olduğu gibi sağduyulu herkesi hayal kırıklığına uğrattığını da dile getirdi.