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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Kısıtlamalar kaldırılsın’

#Andreas Gassen#Almanya Hekimler Birliği#AVRUPADAN HABERLER
‘Kısıtlamalar kaldırılsın’

Almanya Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, artık gerek kalmadığını belirterek tüm pandemi kısıtlamalarının iptal edilmesini istedi.

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ALMANYA’nın, yaşamın tüm alanlarında kısıtlamalara son veren Danimarka’yı örnek alması gerektiğini belirten Gassen, “Eğer Danimarkalılar üstesinden gelebiliyorsa, biz de geliriz. Aşılama kampanyasında yüzde 73 seviyesine gelen Danimarka 10 Eylül’den itibaren kısıtlamaları kaldırmış durumda ve vakalarda fazla bir artış yok. Almanya’da da durum aynısı, hatta aşılama kampanyasında yeni rakamlara göre daha önde. Bu nedenle kısıtlamalara artık gerek yoktur. Resmi kısıtlamalar yerine insanların kendi sorumluluğuna bakması daha anlamlı. Maske ve sosyal mesafeye tamam, fakat zorunlu olmamalı” dedi.
Diğer yandan Almanya’da aşıya rağmen kliniklerin yoğun bakım istasyonlarında tedavi gören koronavirüslü hasta sayısında artış olduğu bildirildi. Ağustos ortalarından eylül ayı başına kadar 1186 yoğun bakım hastasından 119’unun aşılı olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, aşılanan kişi sayısında artış yaşandıkça oranlarda da yükselme olduğu vurgulandı.

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#Andreas Gassen#Almanya Hekimler Birliği#AVRUPADAN HABERLER