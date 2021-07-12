Kısıtlamalar hasta sayısına göre belirlenecek

BILD gazetesinin haberine göre, aşılama sonucu genel bir bağışıklık kazanımından yola çıkan enstitü, olası kısıtlamaların diğer salgın parametrelerinin yanı sıra sağlık kurumlarındaki kapasiteler de göz önünde bulundurularak yapılmasına karar verdi. Aşılama oranının artması durumunda kısıtlamaların sertleştirilmesine gerek görülmeyeceği belirtilen raporda, yeni bir koronavirüs dalgası gelse bile, ağır hasta sayısının fazla olmayacağı beklendiği vurgulandı. Yeni plana göre kısıtlamaların ne durumda olacağı konusunda genel koronavirüs vaka sayılarının değil, hastanelerde yatan hasta sayısının daha önemli olacağı belirtildi. Daha önce de sağlık uzmanlarının insidans değerlerine bakılarak kısıtlama önemleri alınması yönteminden vazgeçilmesi önerisinde bulunduğu hatırlatılarak, güncel gelişmeler doğrultusunda değerlendirmelerin gerekli olduğuna dikkat çekildi. Sert kısıtlamaların sağlık kurumlarındaki kapasiteye göre ayarlanmasının daha doğru bir seçim olacağı kaydedildi. DAHA FAZLA BİLGİ İSTEDİ

Twitter hesabından açıklamada bulunan Federal sağlık Bakanı Jens Spahn da hastane ve kliniklerin bundan böyle koronavirüs hastaları hakkında daha detaylı bilgi vermelerini istedi. Sadece hasta ve acil yatak sayısı verilerinin alınacak önemler için yeterli olmadığını vurgulayan Spahn, sağlık sistemindeki genel yükün hesaplanabilmesi için koronavirüs hastalarının, yaşları, nasıl tedavi gördükleri ve aşı olup olmadıkları gibi konularda detaylı bilgi talebinde bulundu.

Almanya’da şimdiye kadar toplam 48 milyon 180 bin 450 kişinin ilk aşısını, 34 milyon 490 Bin 355 kişinin de ikinci doz aşısını vurulduğu bildirildi. Haftalık insidans değerinin ise 6.4’e çıktığı duyuruldu.