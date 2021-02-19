Kısıtlamalar Bavyeralıları da bezdirdi: Söder’e destek azaldı

HIRİSTİYAN Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, kısıtlamaların şu aşamada gevşetilmesinin tehlikeli olacağını savunurken, halkın yavaş yavaş isyan etmeye başladığı ortaya çıktı. Önceki dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında, Bavyeralıların yüzde 80’den fazlasının kısıtlamaların kaçınılmaz olduğu görüşündeyken, hükümetin bu alandaki kısıtlamalara desteğin her geçen gün azaldığı kaydedildi.

YÜZDE 24 DÜŞÜŞ OLDU

Özellikle ailelerin ve dostların bir araya gelmelerini zorlaştıran kısıtlamalar nedeniyle uygulamalara desteğin yüzde 24 düşüşle yüzde 58’e gerilediği belirlendi. Söder’in politikasından duyulan memnuniyet yüzde 71’den yüzde 48’e düştü. Daha önceki aylarda Bavyeralıların yüzde 70’inden fazlası Söder’in 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere muhafazakâr kanadın başbakan adayı olarak katılmasına destek verirken, son günlerde bu oran yüzde 48’e düştü.