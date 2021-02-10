Kısıtlamalar 14 Mart’a kadar uzatılacak

UZLAŞMAYA varılan diğer konular arasında kuaförlerin 1 Mart’tan itibaren açılması da yer alıyor. Ancak kuaförler korona salgınıyla mücadelede hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak müşteri alabilecek. En tartışmalı konular arasında yer alan okul ve yuvaların açılması konusunda ise eyaletler kendileri karar alacak. Perakende ticareti yapan dükkân ve mağazaların ne zaman açılacağı konusu ise netlik kazanmadı. Angela Merkel başkanlığında bir sonraki toplantının 10 Mart’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

35’İN ALTINA DÜŞERSE...

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da son 24 saatte 8 bin 72 korona vakası görüldü, toplam vaka sayısı 2 milyon 304 bin 629’a yükseldi, 2 milyon 82 bini ise iyileşti. Son 24 saatte koronavirüsüne bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı da 813 oldu. Almanya’daki günlük son rakamlarla birlikte hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 63 bin 8 olarak kayıtlara geçti. Özellikle kısıtlamalarla ilgili kararların alınmasında etkili olan 7 gün içindeki 100 bin nüfusa göre yeni korona vaka sayısı 68 oldu. Kısıtlamaların bu sayının 35’in altına düşmesi durumunda kaldırılabileceği belirtiliyor. Halen yoğun bakımda bulunan korona hasta sayısı ise 3 bin 736 oldu. Bunların yüzde 56’sı ise suni solunum cihazına bağlı olarak tedavi ediliyor. Yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 83 olduğu belirtildi.

Almanya’da 27 Aralık’ta başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar 2 milyon 405 bin kişiye ilk aşıları yapıldı. İkinci aşılarını da olanların sayısı ise 1 milyon 104 bin oldu. Aşı tedariğinde gecikme yaşayan Almanya’da mRNA teknolojisiyle üretilen Biontech/Pfizer ve Moderna aşısının yanı sıra geleneksel inaktif aşı olan AstraZeneca’nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşılar yapılıyor.