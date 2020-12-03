Kısıtlamalar 10 Ocak’a kadar uzatıldı

MERKEL, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Eyalet yönetimleriyle Kovid-19 kısıtlamalarını 10 Ocak’a kadar uzatma kararı aldık. Prensip olarak şu ana kadar kısıtlamalarda ne geçerliyse bunlar devam edecek. Bremen, Hamburg, Saarland, ve Aşağı Saksonya’da olumlu gelişmeler var. Fakat Saksonya’da ve Thüringen’de aksine artış söz konusu. Temasları olabildiğince azaltmak çok önemli. Çünkü virüs aldatılamaz” dedi. Merkel Kovid-19 ile mücadelede hedefledikleri vaka rakamlarından uzakta olduklarını belirterek virüse bağlı yüksek ölüm sayılarına dikkati çekti.

2021’in ilk çeyreğinde BioNTech ve Moderna’dan 7 milyon doz aşı alınacağını belirten Merkel, bunların güvence altına alındığını söyledi. Merkel, kişi başına 2 aşı yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

İŞTE GEÇERLİ OLAN KISITLAMALAR

Sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar paket servisi yapılabilecek. Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5’i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

‘UYUMLU BİR İŞ BİRLİĞİ VAR’

Basın toplantısında Merkel’den sonra söz alan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de Berlin’in aşılama merkezleri için yoğun bir hazırlık yaptığına değindi. Aşıların hangi sırayla dağıtılacağı daha da netleştirilmediğini söyleyen Müller, “Hızlı planlama güvenliği ve koordineli bir süreç istiyoruz. Federal hükümet ile eyaletler arasında uyumlu bir iş birliği var. Korona önlemleri işe yarayacak, ancak kimse arkasına yaslanmamalı. Olumlu eğilim önemlidir” dedi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Marcus Söder de huzurevlerindeki kötü duruma değindi ve ölenlerin sayısının hiç de hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Söder, Bavyera’da FFP2 tipi maskelerin, yaşlılar ve bakım evleri için zorunlu hale geleceğini belirtti. Önlemlerin daha da sertleştirilebileceği sinyalini veren Söder, “Belki de daha gevşek ve uzun önlemlerden ziyade daha kısa ve sert önlemler almak daha iyidir” ifadelerini kullandı. Almanya’da federal hükümet ile eyalet temsilcileri, 4 Ocakta tekrar bir araya gelerek pandemi tedbirleri hakkında yeni kararlar alacak.