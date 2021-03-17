Kısıtlamalar 1 ay daha uzayabilir

ALMANYA’da korona salgınıyla mücadele gittikçe kaosa dönüşüyor. Almanya aşılamada ABD ve İngiltere gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Ücretsiz testler, açıklanan tarihte hayata geçirilemedi. Birçok şirket sahibi korona yardımlarının geciktiği şikâyetinde bulundu. AstraZeneca aşısının geçici olarak durdurulmasının ardından randevusu iptal edilen binlerce insan çaresiz bir şekilde ne zaman aşı olacağını bekliyor. Kısıtlamalar altında özellikle esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar kartopu gibi büyüyor.

KISITLAMALAR UZATILABİLİR

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları bütün bu sorunlarla birlikte gelecek hafta pazartesi günü kısıtlamaların geleceğini masaya yatıracak. Ancak artan vaka sayıları ve özellikle de Robert Koch Enstitüsü (RKI) ve virologların uyarıları doğrultusunda kısıtlamaların bir ay daha uzatılma ihtimali güçlenmeye başladı. Özellikle RKI’nin Paskalya tatili sonrasında vaka sayısındaki artışın Noel döneminden daha da yüksek olacağı yönündeki uyarısı nedeniyle mart başında hafifletilen kısıtlamaların da yeniden sertleştirilebileceği iddia edildi. RKI görevlisi bir bilim insanı, mart ayı başında kısıtlamaların hafifletilmesinin hatalı bir karar olduğunu açıkladı. RKI Başkanı Lothar Wieler, geçen hafta üçüncü dalganın başladığı uyarısında bulunmuştu.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Almanya kısıtlamaların geleceğini konuşurken vaka sayıları da giderek artıyor. Almanya’da son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 435 artarak toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764 oldu. Son 24 saatte koronaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı da 249 oldu. Toplam ölüm sayısı ise 73 bin 905’e yükseldi. Son 7 gün içindeki 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı 86.2’ye yükseldi. Öte yandan Almanya’da toplam 9 milyon 853 bin 966 kişiye aşı yapıldı. Bunun 6 milyon 835 bin 216’sı ilk 3 milyon 018 bin 750’si ikinci aşı. Federal Sağlık Bakanlığı 16 Mart itibariyle toplam 12 milyon 495 bin 345 doz aşının eyaletlere dağıtıldığını açıkladı. Bunun 8 milyon 753 bin 745’i BioNTech/Pfizer, 3 milyon 62 bin 400 dozu AstraZeneca ve 679 bin 200 dozu ise Moderna’nın aşısı olduğu belirtildi.