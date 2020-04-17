Kısa süreli mesaide elinize ne kadar para geçecek

KISA süreli mesai ile çalışanların eline ne kadar para geçecek?

İşverenin kısa süreli mesai uygulamasına tabi tuttuğu çalışanın ortaya çıkan net maaşındaki kaybın yüzde 60’ını federal çalışma ajansı üstlenecek. Çocuklularda bu oran yüzde 67.

Ödemelerde üst sınır var mı ?

Evet var. Üst sınır batı eyaletlerinde brüt 6 bin 900, doğu eyaletlerinde ise bu sınır 6 bin 450 Euro. Yani kısa süreli mesai için ödenecek miktar bu rakamlara kadar hesaplanacak.

Ek gelir elde edildiğinde ödemelerde kısıtlama olacak mı?

Kısa süreli mesai uygulaması başlamadan önce ek iş yapıp kazanç elde edenler bu işlere devam ettikleri sürece yapılacak ödemelerde bir kesinti olmayacak. Daha sonra sağlık alanında çalışanlarda da kesinti olmayacak. 1 Aralık ile 31 Ekim tarihleri arasında diğer alanlarda çalışanların elde edeceği gelir hesaplanarak ödemelerden düşülecek.

Kısa mesai için yapılacak ödemeler ne kadar sürecek?

Ödemeler için öngörülen süre 12 ay. Ancak bu sürenin 24 aya kadar çıkması da yasalarca öngörülüyor.

Kimler kısa süreli mesai ödemelerinden faydalanabiliyor?

Uzmanlar bir alanda sosyal güvenlik sistemi içinde çalışan herkesin haktan yararlanabileceğini savunuyor. Serbest meslek sahiplerinin ise bu haktan yarlanma hakkı yok.

Çalışanın rızası olmadan uygulamaya geçilebilinir mi?

İşveren çalışanın veya sendikanın onayını almadan kısa süreli mesai uygulamasına geçemez. Eğer toplu sözleşme görüşmelerinde bu hak anlaşmada varsa izin veya onay almaksızın başlatılabilinir.

Kısa süreli mesai uygulanan çalışanların tatil süresi kısalır mı?

Çalışanların tatil sürelerinde bir kısılma olmaz. Normal çalışma dönemindeki süre geçerli.

Kısa süreli mesai süresince elde edilen gelir ihtiyacı karşılamaması durumunda ne yapılabilinir?

Kişinin elde ettiği gelir geçimini ve kirasını ödemeye yetmiyorsa, aradaki açığı kapatmak için sosyal yardım başvurusu yapabilir. Ayrıca alınan kararla 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemeyenlerin kira sözleşmesi iptal edilemiyor. Bu sürenin 30 Eylül’e kadar uzatılması da söz konusu. Ödenmeyen kiralar borç yazılıyor. İki yıl içinde ödemelerin yapılması zorunlu.