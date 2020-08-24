Kısa süreli çalışma 2022’ye kadar uzatılacak mı

SPD üyesi Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, kısa süreli çalışma uygulamasını 2022 yılının mart ayına kadar uzatmak için program hazırladı. Koalisyon komisyonu bu programı ele alıp değerlendirecek. Heil kısa süreli çalışma paketinin işsizlikle mücadelede önemli katkı sunduğunu belirterek “Kısa süreli çalışma programı şu anda işleri kontrol altına almak için derin bir ekonomik vadinin üzerindeki en istikrarlı köprümüzdür. İşsizlikle mücadelede çok etkin bir yöntemdir” dedi. Heil’in savunduğu kısa süreli program, işverene çalışanların ücretlerini ödemesinde destek sağlıyor. Bu yılın sonuna kadar kararlaştıran kısa süreli mesai uygulamasıyla çalışanların işten çıkarılması yerine çalışma saatlerini düşürüyor. Kısa süreli çalışma programına dahil edilen çalışanlardan çocuğu olmayanlara net maaşın yüzde 60’ı, çocuklu olanlara ise yüzde 67’isi ödeniyor.





MALİYET 12 MİLYON EUROYU BULACAK

Hükümet, şirketlerin çalışanları toplu olarak işten çıkarmalarının önüne geçmek amacıyla nisan ayından beri kısa süreli çalışma uygulaması başlattı. Hem çalışanları hem de işvereni memnun eden uygulamanın uzatılmasına koalisyonun büyük ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) temsilcilerinin de olumlu yaklaşması bekleniliyor. Uygulama uzatılması durumunda çalışanların sosyal kesintilerinin tümü 2022 yılının mart ayına kadar federal bütçeden karşılanacak. Nisan ayında başlayan uygulamanın iki yıllık maliyetinin 12 milyon euroyu bulması tahmin ediliyor.