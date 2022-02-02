Kısa film yarışmasına katılacak filmler açıklandı

ÖN jüri, 500’e yakın kısa filmi izledikten sonra ‘En İyi Kısa Film’ yarışmasında yarışacak 12 filme karar verdi. Bu yıl bağımsız jüriye uluslararası üne sahip uzun metrajlı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu başkanlık edecek. Diğer jüri üyeleri: Ulrike Arnold (oyuncu, yönetmen, öğretim görevlisi), Tini Tullmann (yönetmen ve senarist) ve Süheyla Ünlü (oyuncu). Kısa film yarışması, festivalin en sevilen bölümleri arasında yer alıyor. Seyirci, 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan büyük kısa film gecesini sabırsızlıkla bekleyebilir. Tüm filmler orijinal dillerinde İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. En iyi üç kısa filme ödülleri, 19 Mart’ta saat 21.00’de Heilig-Geist-Saal’da düzenlenecek törenle verilecek. Festival programının diğer bölümleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
İşte aday gösterilen filmler:
Aysha / Cengiz Akaygün
Daha iyi yardımcı oldu / Jürgen Heimüller
Çağrı / Deniz Arora
Düdük / Ege Karakurt
Bedava Eğlence / Fehmi Öztürk
Lakrimosa / M. Caner Alper, Mehmet Binay,
Suçlular Suçu / Serhat Karaaslan
Reina / Ozan Mermer
Stiletto ‘Pembe Bir Aile Trajedisi’ / Can Merdan Doğan
Şero / Mustafa Efelti
Kış Renkleri / Adrianna Wieczorek
Yara (üzüntü) / Onur Güler