Kısa film yarışmasına katılacak filmler açıklandı

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ÖN jüri, 500’e yakın kısa filmi izledikten sonra ‘En İyi Kısa Film’ yarışmasında yarışacak 12 filme karar verdi. Bu yıl bağımsız jüriye uluslararası üne sahip uzun metrajlı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu başkanlık edecek. Diğer jüri üyeleri: Ulrike Arnold (oyuncu, yönetmen, öğretim görevlisi), Tini Tullmann (yönetmen ve senarist) ve Süheyla Ünlü (oyuncu). Kısa film yarışması, festivalin en sevilen bölümleri arasında yer alıyor. Seyirci, 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan büyük kısa film gecesini sabırsızlıkla bekleyebilir. Tüm filmler orijinal dillerinde İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. En iyi üç kısa filme ödülleri, 19 Mart’ta saat 21.00’de Heilig-Geist-Saal’da düzenlenecek törenle verilecek. Festival programının diğer bölümleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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İşte aday gösterilen filmler:

Aysha / Cengiz Akaygün

Daha iyi yardımcı oldu / Jürgen Heimüller

Çağrı / Deniz Arora

Düdük / Ege Karakurt

Bedava Eğlence / Fehmi Öztürk

Lakrimosa / M. Caner Alper, Mehmet Binay,

Suçlular Suçu / Serhat Karaaslan

Reina / Ozan Mermer

Stiletto ‘Pembe Bir Aile Trajedisi’ / Can Merdan Doğan

Şero / Mustafa Efelti

Kış Renkleri / Adrianna Wieczorek

Yara (üzüntü) / Onur Güler