Kısa çalışma uygulaması uzatıldı

FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kısa mesai uygulaması, bizim milyonlarca kişinin ve ailenin gelirini garanti altına alan en başarılı modelimizdir” dedi. Hükümet, kısa mesai uygulamasıyla çalışanların sosyal giderlerini ödemeyi üstleniyor. Böylece hem şirketlerin iflasını vermesinin hem de çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.