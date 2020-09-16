Kısa çalışma uygulaması uzatıldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, hem çalışanlara hem de işverenlere destek olmak amacıyla kısa mesai uygulamasını 2021’in sonuna kadar uzatma kararını onayladı.
FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kısa mesai uygulaması, bizim milyonlarca kişinin ve ailenin gelirini garanti altına alan en başarılı modelimizdir” dedi. Hükümet, kısa mesai uygulamasıyla çalışanların sosyal giderlerini ödemeyi üstleniyor. Böylece hem şirketlerin iflasını vermesinin hem de çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
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