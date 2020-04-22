Kısa çalışma ödeneği kavgası

ÖZELLİKLE restoran, bar ve kafelerin kapanmasıyla bahşiş alamayan ve ücretleri zaten düşük olan çalışanların geçim sıkıntısı içine gireceği belirtiliyor. Bu durumda insanların kiralarını, otomobil ya da konut aldılarsa taksitlerini ödeyemeyecekleri endişesi var. Alman Sendikalar Birliği (DGB) kısa çalışma ödeneğinin sınırlı bir süreliğine yasal olarak yüzde 80-87’ye çıkarılmasını talep ediyor. Ancak tüm kısa süreli çalışanlara mı yoksa düşük maaşı olanlara mı ödeneğin artırılması konusunda görüş ayrılığı hâkim.

CDU/CSU ise kısa çalışma ödeneğinin artırılması taleplerine sıcak bakmıyor. Hıristiyan Birlik Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, eğer SPD’nin talebine onay verirlerse, Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın (SPD) gelecek hafta yeni bir taleple geleceği uyarısında bulundu. İşverenler Birliği de kısa çalışma ödeneğinin genel olarak artırılmasına karşı çıkıyor.