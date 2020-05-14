Kısa çalışma ödeneği artırıldı
Federal Meclis, Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in hazırladığı yasa taslağını onayladı. Yeni yasaya göre iş ajansı, üçüncü aydan itibaren kısa çalışanlara maaşının yüzde 60’ı yüzde 70’ini, çocuklulara ise yüzde 67’si yerine yüzde 77’sini ödeyecek. 7’inci aydan itibaren ise yüzde 80, çocuklular için ise yüzde 87 olacak.
Kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenecek. Aşırı sağcı parti AfD, korona krizi nedeniyle yeni yardım yasalarının görüşüldüğü oturumda hükümeti korona krizi adı altında korku ve endişe yaymakla suçladı. Sert tartışmalara sahne olan oturumda kısa çalışma ödeneğinin artırılması yasasına koalisyon ortakları evet oyu verdi. Muhalefet ise çekimser oy kullandı. İşsizlik parası süresinin uzatılmasını da öngören yasayı Federal Konsey’in de onaylaması gerekiyor.
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