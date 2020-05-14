Kısa çalışma ödeneği artırıldı

Kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenecek. Aşırı sağcı parti AfD, korona krizi nedeniyle yeni yardım yasalarının görüşüldüğü oturumda hükümeti korona krizi adı altında korku ve endişe yaymakla suçladı. Sert tartışmalara sahne olan oturumda kısa çalışma ödeneğinin artırılması yasasına koalisyon ortakları evet oyu verdi. Muhalefet ise çekimser oy kullandı. İşsizlik parası süresinin uzatılmasını da öngören yasayı Federal Konsey’in de onaylaması gerekiyor.