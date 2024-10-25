Kış saati uygulaması başlıyor

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ANCAK yaz-kış saat uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun saat değişikliğini kaldırma kararı almasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen uygulama hâlâ devam ediyor. 2018’de Avrupa Birliği’nde yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 84’ü saat değişikliğinin kaldırılmasını desteklemişti. Bunun üzerine AB Komisyonu aynı yıl saat değişikliğinin kaldırılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırladı ve bu tasarı Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Ancak iki üye ülke, Yunanistan ve Kıbrıs, saat değişikliğine karşı çıktı. En büyük sorun ise üye ülkelerin sürekli olarak yaz saati mi yoksa kış saati mi uygulanacağı konusunda bir anlaşmaya varamamasıydı. AB ülkeleri içinde tartışma devam ederken, Ukrayna geçen yaz yapılan yasal düzenlemeyle, kalıcı olarak kış saatini uygulamaya karar verdi. Ukrayna, Orta Avrupa Zamanı olarak bilinen standart zamanı tercih etti.

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OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yaz ve kış saati uygulamasının ise insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri biliniyor. Sağlık sigortası şirketi DAK tarafından gerçekleştirilen temsili bir ankete göre katılımcılardan dört kişiden biri saat değişikliğinden sonra fiziksel veya psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Etkilenenlerin yüzde 85’i saat değişikliğinden sonra kendisini yorgun ya da halsiz hissediyor. Yüzde 63’ü uykuya dalma sorunları ve uyku bozuklukları yaşıyor. Yüzde 16’sı ise depresif ruh hali bile yaşadığını belirtti. Uzmanlar saat değişikliklerinin insanların biyoritmini bozarak fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Öte yandan saat değişikliğine gerekçe olarak gösterilen enerji tasarrufu da tartışmalı. Yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığı kanıtlanmadı. Eskiden birçok AB ülkesi gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu yapmak amacıyla saatleri değiştiriyordu ancak bu konuda kesin bir fayda görülmedi.

SAAT FARKI ARTACAK

Kış saati uygulamasıyla telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak ayarlanırken, mekanik saatleri olanlar bir saat geriye ayarlamak zorunda kalacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa’nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak.