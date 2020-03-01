Kırmızı ışığı fark etmedi, otobüs durağına daldı

POLİS, kazanın, yolcuların iniş ve binişi sırasında olduğunu açıklarken, kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi. 81 yaşındaki kadın sürücü hakkında soruşturma açıldı.

Görgü tanıkları sürücünün kımızı ışığı fark etmediğini ve birden yolcuların arasına daldığını söyledi. Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralıdan üçünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.