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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Kırmızı ışığı fark etmedi, otobüs durağına daldı

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Kırmızı ışığı fark etmedi, otobüs durağına daldı
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Almanya’nın Essen kentinde korkunç kazada üçü ağır, 12 kişi yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre kaza, cumartesi akşam saatlerinde Gervinusstrasse tramvay durağında meyana geldi.

POLİS, kazanın, yolcuların iniş ve binişi sırasında olduğunu açıklarken, kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi. 81 yaşındaki kadın sürücü hakkında soruşturma açıldı.
Görgü tanıkları sürücünün kımızı ışığı fark etmediğini ve birden yolcuların arasına daldığını söyledi. Hastanede tedavi altına alınan 12 yaralıdan üçünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kırmızı ışığı fark etmedi, otobüs durağına daldı

Kırmızı ışığı fark etmedi, otobüs durağına daldı

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