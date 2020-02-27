Kırmızı halıda Hanau mesajı

GENÇ oyuncu, kırmızı halıda yürüdüğü sırada elbisesini açarak üzerinde İngilizce ‘Irkçılığı durdurun’ yazılı siyah tişörtüyle poz verdi. Tişörtünün üzerinde ayrıca Hanau’yu da etiketleyen Almira Bağrıaçık, “Irkçılıkla ciddi ve sonuç alınacak bir mücadele verilmesini umut ediyorum” dedi. Tatort (Olay Yeri) televizyon dizisi ve oynadığı çok sayıda filmle Almanya’da adını duyuran Bağrıaçık, Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerde de oynadı. Bağrıaçık, son filminde ise Alman ordusunda görevli Kürt kökenli askeri canlandırdı. Çekimleri tamamlanan filmle ilgili konuşan oyuncu, “Çok zor çekimlerdi” dedi.