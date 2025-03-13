×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Kırmızı bültenle aranan firari İzmir’de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Firari#AVRUPADAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranan firari İzmir’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 12:59

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunan firari, İzmir’in Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir şüphelinin yapılan incelemede Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu ve Almanya yetkili makamları tarafından iade talebi bulunan D.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından iadesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Firari#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!