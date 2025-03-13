Kırmızı bültenle aranan firari İzmir’de yakalandı

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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir şüphelinin yapılan incelemede Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu ve Almanya yetkili makamları tarafından iade talebi bulunan D.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından iadesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.