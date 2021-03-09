Kırköylü: Kelsterbach’ta iddialıyız

850 kadar Batı Trakyalı ailenin yaşadığı Kelsterbach’ta ilk kez seçime girdikleri 2011’de yüzde 7.7 oy aldıklarını, 2016’da bu başarıyı yüzde 10.2 ile tekrarladıklarını kaydeden Kırköylü, şunları söyledi: “İlk katıldığımız seçimlerde SPD’nin 65 yıllık hâkimiyetine son vermiştik. Çoğunluğu kaybeden SPD ile koalisyon kurup beldemizi yönettik. Camimize minare izni verilmiyordu. Meclis’in ilk oturumunda bunu dile getirdik ve sonrasında minare izni aldık. Gençlerimizin talebi vardı. Cenazelerini uzaklara götürmek istemiyorlardı. Yeni bir arsa satın alınıp morg ve yıkama yeri ile Müslüman mezarlığı yapılmasını sağladık. Göçmenlerin yoğun yaşadığı Mainhöhe’de evler adeta dökülüyordu. İnsanlar banyo için sobada su ısıtıyordu. Yedi blokun tamir edilmesini, tadilat edilemeyen yedi blokun da yıkılıp 240 konutlu evler yapılmasını sağladık. Kadınların etkinliklerine camimiz yeterli gelmiyordu. Mainhöhe’de yeni bloklar yanında yüz kişi kapasiteli bir buluşma merkezi (Bürgertreff) oluşturduk. İnsanlarımız toprakla uğraşmayı seviyor. Yeni bir proje ile 86 ailenin 200 metrekare büyüklüğünde hobi bahçelerine kavuşmalarını sağladık.”

Hür Seçmenler Grubu’nun Başkanı Şevket Cevdet Kırköylü (ortada) ile Avrupa Balkan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Adalı (solda) Hasan Öztekin’in konuğu oldu.

SOSYAL KONUT YETERSİZ

Kelsterbach’ın en büyük sorununun kirası ödenebilir konut yetersizliği olduğunu belirten Kırköylü, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal konut listesinde 600’ün üzerinde isim var. Yeni bir proje üretilip 80 sosyal konut yapılmasını sağladık. Kelsterbach, Frankfurt’tan sonra en pahalı yerleşim merkezlerinde biri. Bizde işsizlik sorunu yok. Havaalanı hemen kapımızın önünde. Bizde ırkçılık da yok. AfD beldemize ayak basamadı. Uçakların iniş ve kalkışları sırasında oluşan ses sorununu yarı yarıya çözdük. Fraport’un evlerimizin pencerelerini üç katmanlı camlarla değiştirmesini sağladık. Çevre yollarıyla trafiğimizi rahatlattık. Kent içinde hız limitini otuza düşürdük. Yeni bisiklet yolları yaptık. Yeşillendirmeye de büyük önem veriyoruz. Çocuk parklarının yanında bir de yeşil adalar olacak. Artık her ağacın da bir kimliği olacak. Barkod ile durumu hakkında bilgi almak anında mümkün olacak.” Gençlere yerel politikaya ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kırköylü, oy hakkı olanları da sandığa çağırdı.