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‘Kırım yalanı dönüm noktasıydı’

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#Angela Merkel#Vladimir Putin#Kırım Yalanı
‘Kırım yalanı dönüm noktasıydı’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:32

Anılarını yazdığı ‘Özgürlük. Anılar 1954-2021’ adlı kitabı tanıtmak için ABD’de bulunan Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Angela Merkel, ‘Özgürlük. Anılar 1954-2021’ adlı kitabını tanıtmak için ABD’de televizyon röportajlarına katıldı ve eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Washington’da bir etkinlik düzenledi. CNN’e verdiği röportajda, Putin’in, Kırım’ın ilhakı konusundaki yalanlarının ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Merkel, görevinin ilk yıllarında Putin’i açık bir yalancı olarak algılamadığını söyledi. Ancak 2014’te Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ilhakı sonrası, Putin’in bu konuda yalan söylediğini itiraf ettiğini aktardı. Bundan sonra Putin’e karşı daha temkinli olması gerektiğini anladığını belirten Merkel, “Putin, Ukrayna’nın ne istediğini umursamıyor. Ancak ben, Ukrayna’nın bir gün kendi kaderine kendisinin karar verebilmesini istiyorum” dedi.
Merkel, anılarında 2007 yılında Putin’in, köpeklerden korktuğunu bilmesine rağmen bir Labrador’u görüşme odasına getirttiğini de anlattı. Merkel, bu durumu bir güç gösterisi olarak değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin’in yalnızca samimi bir ortam yaratmak istediğini öne sürmüştü.

‘Kırım yalanı dönüm noktasıydı’


 

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#Angela Merkel#Vladimir Putin#Kırım Yalanı

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