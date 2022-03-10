Kırım Tatarlarına Türkler sahip çıktı

UKRAYNA’daki savaştan kaçan biri yaşlı erkek, tamamı çocuk ve kadın 19 savaş mağduru Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarları, üç minibüsle Romanya üzerinden yaklaşık üç günde Almanya’nın Köln kentine ulaştı. Herson’dan yola çıkıp 9 Mart Çarşamba gecesi geç saatte Köln’e varan mülteciler, önce Keup Caddesi’ndeki Türk lokantasında yemeklerini yedi, ardından da İslam Toplumu Milli Görüş’ün (IGMG) Mülheim semtindeki Ömerül Faruk Camisi’ne ait öğrenci yurt binasının iki katına yerleştirildi. Cami idarecilerinden Ruken Karabulut, misafirleriyle ilgili şunları söyledi: “Bizler Ömer Faruk camimizde böyle bir etkinliğin olacağını duyar duymaz kadınlar teşkilatımız tarafından burada yataklar hazırladık, tekrar bir temizlik yaptık. Çocuklar, kadınlar ve mutfak için alışveriş yapıldı. Gönlümüzü açtık, fakirhanemizi açtık. İnşallah Allah da onların yardımcısı olur. İnşallah bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz teşkilat olarak her zaman mazlumun yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu defa da yine gösterdik.”
‘3 ÇOCUKLA GELMEK ZOR OLDU’
Savaşta insanların, çocukların öldüğünü söyleyen Lemyara Kırımlı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Durum çok kötü. Biz uyuyorduk, sabah saat 05.00 sıralarında büyük bir patlama ile uyandık. Hemen yataktan fırlayıp çocukların yanına koştum, pencereden dışarı baktığımda her yerde alevler gördüm. İlk anda rüya
olduğunu sandım. Derken bir patlama daha olunca, anladık ki bu rüya değil. Baktık ki savaş başladı, eşyaları toparladık çocukları aldık ve çıktık. İyi ki de çıkmışız, bir gün daha kalsaydık çıkamayacaktık. Kiev’den 24 saatte Romanya’ya ulaştık. Buraya varmamız ise yaklaşık 40 saati buldu. Çok yorulduk yollarda. 3 çocukla gelmek çok zor oldu. Allah’a şükür bugün buradayız. Eşim savaşmak için Ukrayna’da kaldı. Bizi kabul ettikleri için buradakilere teşekkür ederiz. Bize destek oldular, bizi anlamaya çalıştılar. Bize kapılarını açıp sıcak ev, yemek
, içecek hazırladılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya Temsilcisi Ahmet Özay abimiz, buraya kadar gelmemizi sağladığı için ona da ayrıca teşekkür ederiz.”