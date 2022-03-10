Kırım Tatarlarına Türkler sahip çıktı

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UKRAYNA’daki savaştan kaçan biri yaşlı erkek, tamamı çocuk ve kadın 19 savaş mağduru Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarları, üç minibüsle Romanya üzerinden yaklaşık üç günde Almanya’nın Köln kentine ulaştı. Herson’dan yola çıkıp 9 Mart Çarşamba gecesi geç saatte Köln’e varan mülteciler, önce Keup Caddesi’ndeki Türk lokantasında yemeklerini yedi, ardından da İslam Toplumu Milli Görüş’ün (IGMG) Mülheim semtindeki Ömerül Faruk Camisi’ne ait öğrenci yurt binasının iki katına yerleştirildi. Cami idarecilerinden Ruken Karabulut, misafirleriyle ilgili şunları söyledi: “Bizler Ömer Faruk camimizde böyle bir etkinliğin olacağını duyar duymaz kadınlar teşkilatımız tarafından burada yataklar hazırladık, tekrar bir temizlik yaptık. Çocuklar, kadınlar ve mutfak için alışveriş yapıldı. Gönlümüzü açtık, fakirhanemizi açtık. İnşallah Allah da onların yardımcısı olur. İnşallah bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz teşkilat olarak her zaman mazlumun yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu defa da yine gösterdik.”