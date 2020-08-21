MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKiralık oyuncularla Avrupa'ya çıkacaklar!
GeriAvrupa Kiralık oyuncularla Avrupa'ya çıkacaklar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Kiralık oyuncularla Avrupa'ya çıkacaklar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kiralık oyuncularla Avrupa'ya çıkacaklar!
Abone Olgoogle-news

Bazı oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki maçı ertelenen Priştine Kulübü, rakibi Lincoln Red Imps'in karşısına bir maçlığına kiraladığı oyuncularla çıkacak.18 Ağustos'ta oynanması planlanan ancak Kosova ekibi Priştine'nin 8 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maç, 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Priştine, yarın oynanacak maça, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere bir seferliğine kiraladığı yeni bir ekiple çıkacak.

Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli yaptığı açıklamada, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarından Feronikeli, Llapi, Trepça'89, Flamurtari, Ballkani, Drenşca ve Vushtrria'ya teşekkür etti.

Kiralık oyuncularla Avrupaya çıkacaklar
Begolli, "Sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. Yani 18 Ağustos'ta Priştine'yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak." dedi.

Priştine Kulübünün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, tüm ekibin Kovid-19 testine tabi tutulacağı ifade edildi.

Cumartesi günkü maç için kiralanan teknik ekip ve oyuncuların birçoğu daha önce Priştine takımında top koşturmuş kişilerden oluşuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle