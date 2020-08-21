Kiralık oyuncularla Avrupa'ya çıkacaklar!

Priştine, yarın oynanacak maça, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere bir seferliğine kiraladığı yeni bir ekiple çıkacak.

Priştine Sportif Direktörü Grabit Begolli yaptığı açıklamada, yeni bir ekip oluşturmada kendilerine yardımcı olan Kosova ligi takımlarından Feronikeli, Llapi, Trepça'89, Flamurtari, Ballkani, Drenşca ve Vushtrria'ya teşekkür etti. Begolli, "Sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncumuzu değil, personel dahil tüm oyuncuları değiştirdik. Yani 18 Ağustos'ta Priştine'yi temsil etmek için belirlenen yaklaşık 40 kişiden hiçbiri olmayacak." dedi.

Priştine Kulübünün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, tüm ekibin Kovid-19 testine tabi tutulacağı ifade edildi.

Cumartesi günkü maç için kiralanan teknik ekip ve oyuncuların birçoğu daha önce Priştine takımında top koşturmuş kişilerden oluşuyor.