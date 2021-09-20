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Kiralık araç fiyatları yükseliyor

#Koronavirüs Salgını#Kiralık Araç Fiyatları#Avrupadan Haberler
Kiralık araç fiyatları yükseliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ‘çip’ üretiminde yaşanan sorunlar otomotiv sektörünü vurdu. Zincirleme olarak birçok sektör bundan dolayı sıkıntı yaşarken, bu durum tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyor. Bu dönemde artan kiralık araç fiyatlarının gelecek yıl daha da artacağı belirtildi.

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ALMANYA Araç Kiralama Servisleri Birliği Başkanı Jens Erik Hilgerloh, piyasada şu anda bile yeteri kadar araç bulunmadığına dikkati çekti. Talebin artmasıyla fiyatların daha da yükseldiğini belirten Hilgerloh, asıl sorununun çip üretiminde yasanan sıkıntı olduğunu söyledi. Hilgerloh, “Otomobil üreticileri, sektörün ihtiyacından yüzde 20-25 arası daha az araç verebiliyor. Gelecek yıl 75 bin araç eksiğimiz olacak” dedi. Aynı zamanda Starcar Europa Service Group AG araç kiralama şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Hilgerloh, otomobil üreticilerinin özel tüketicilere öncelik verdigini belirtti. Hilgerloh, bu durumun sektörün işini daha da zorlaştıracağını belirtirken, ancak kiralık araç fiyatlarının Mayorka tatil beldesindeki kadar artmayacağını söyledi.

Kiralık araç fiyatları yükseliyor

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#Koronavirüs Salgını#Kiralık Araç Fiyatları#Avrupadan Haberler