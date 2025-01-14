Kiraların artması AfD’ye yarıyor

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ARAŞTIRMAYI yöneten Denis Cohen ve ekibinin bulgularına göre, dar gelirli kiracılar arasında AfD’ye verilen destek, mahallerinde ortalama metrekare kira fiyatlarının 1 Euro artmasıyla yüzde 4’e kadar artış gösterebiliyor. Bu durum kira artışlarından doğrudan etkilenmeyen kişiler için de geçerli. Araştırmacılar, “Dar gelirli bireyler, yükselen kiraları ve bunun mahallede yarattığı değişimleri, sosyal ve ekonomik statülerine yönelik gizli bir tehdit olarak algılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Araştırma, kira artışlarının yalnızca düşük gelirli kiracıları değil, aynı zamanda mahallelerdeki ekonomik yapıyı da etkilediğini ortaya koyuyor. Daha yüksek gelir gruplarına mensup kiracılar ve ev sahipleri ise yükselen kira fiyatlarından genelde olumlu etkileniyor. Cohen, “Kira fiyatları yükseldiğinde bazıları bu durumdan kazanç sağlarken, diğerleri bunu sosyo-ekonomik bir tehdit olarak algılıyor” diye yorum yapıyor.