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Kiraların artması AfD’ye yarıyor

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#Kira#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Kiraların artması AfD’ye yarıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:21

Mannheim Avrupa Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’da kira fiyatlarının artması, özellikle dar gelirli kiracıların aşırı sağcı parti AfD’ye olan desteğini artırıyor. Araştırma, posta kodlarına göre kira piyasası verileri ve sosyo-ekonomik panel araştırmasından elde edilen anket sonuçlarına dayanıyor.

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ARAŞTIRMAYI yöneten Denis Cohen ve ekibinin bulgularına göre, dar gelirli kiracılar arasında AfD’ye verilen destek, mahallerinde ortalama metrekare kira fiyatlarının 1 Euro artmasıyla yüzde 4’e kadar artış gösterebiliyor. Bu durum kira artışlarından doğrudan etkilenmeyen kişiler için de geçerli. Araştırmacılar, “Dar gelirli bireyler, yükselen kiraları ve bunun mahallede yarattığı değişimleri, sosyal ve ekonomik statülerine yönelik gizli bir tehdit olarak algılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Araştırma, kira artışlarının yalnızca düşük gelirli kiracıları değil, aynı zamanda mahallelerdeki ekonomik yapıyı da etkilediğini ortaya koyuyor. Daha yüksek gelir gruplarına mensup kiracılar ve ev sahipleri ise yükselen kira fiyatlarından genelde olumlu etkileniyor. Cohen, “Kira fiyatları yükseldiğinde bazıları bu durumdan kazanç sağlarken, diğerleri bunu sosyo-ekonomik bir tehdit olarak algılıyor” diye yorum yapıyor.

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#Kira#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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