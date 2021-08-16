‘Kiralara 3 yıl zam yapılmasın’

DAR gelirliler, yaşlılar ve ailelerin kira ödemelerinde sıkıntıya girmesinin önlenmesi için federal düzeyde yasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyleyen bakanlar, koalisyon ortakları ile birlikte teklif sunacaklarını söyledi. Bakanların önerisine göre tadilat yapılarak modernleştirilmiş konutlarda kira artırımına gidilebiliyor, ancak sadece satış sonucu el değiştiren eski konutlara yeni sahibin 3 yıl boyunca kira zammı yasaklanıyor. Yeni inşaatlar için ise söz konusu yasa değikliği teklifinin geçerli olmayacağı belirtiliyor.