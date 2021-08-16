‘Kiralara 3 yıl zam yapılmasın’
Almanya’da artan kira fiyatları ve konut sorunu seçim kampanyalarına konu olmaya devam ediyor. Münih ve Nürnberg gibi büyük kentlerde artan kiralara dikkati çeken Bavyera Adalet Bakanı Georg Eisenreich (CSU) ile İmar Bakanı Kerstin Schreyer (CSU), konut satışlarından sonra kiralara 3 yıl boyunca zam yapılmasının yasaklanmasını istedi.
DAR gelirliler, yaşlılar ve ailelerin kira ödemelerinde sıkıntıya girmesinin önlenmesi için federal düzeyde yasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyleyen bakanlar, koalisyon ortakları ile birlikte teklif sunacaklarını söyledi. Bakanların önerisine göre tadilat yapılarak modernleştirilmiş konutlarda kira artırımına gidilebiliyor, ancak sadece satış sonucu el değiştiren eski konutlara yeni sahibin 3 yıl boyunca kira zammı yasaklanıyor. Yeni inşaatlar için ise söz konusu yasa değikliği teklifinin geçerli olmayacağı belirtiliyor.