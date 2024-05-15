Kiracıları sevindiren bilirkişi raporu

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ALMANYA’da iktidarın büyük ortağı SPD’nin fahiş kira artışlarını engellemek için hazırladığı yasa tasarısı Federal Meclis’te ilgili komisyonda görüşülmüştü. Buna göre Ekonomik Suçlar Yasası’ndaki tefecilik paragrafı değiştirilecek ve fırsattan istifade ederek kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri cezalandırılacak. Yasa tasarısına göre cezai işlem, yeni kira bedelinin bölgedeki yerel karşılaştırmalı kira fiyatından yüzde 20’den fazla aşması halinde geçerli olacak. Hatta karşılaştırmalı kiranın bölgedeki kira fiyatlarından yüzde 50’den fazla aşılması halinde ise en kötü ihtimalle hapis cezasının bile verilmesi planlanıyor. Kira fiyatlarının karşılaştırmasında bölgesel kira endeksi baz alınacak.

KANITLAMAK ZORUNDAYDI

Mevcut yasaya göre kiracılar, başka bir daire bulamadıklarını ve bu fahiş kira artışına razı olmaktan başka çareleri olmadığını kanıtlamak zorunda. Yani bir anlamda kiracılar, içinde bulundukları durumun ‘kira tefecileri’ tarafından ‘istismar edildiğini’ kanıtlamak zorundaydı. Bu da zor olduğu için, yasa neredeyse hiç uygulanamıyordu ve kiradaki fahiş artışlar engellenemiyordu. Ev sahipleri derneklerinin karşı çıktığı ve yasalaşmasını istemedikleri değişiklikle ilgili olarak Alman Kiracılar Birliği bilirkişi raporu hazırlattı. Rapora göre, fahiş kira artışlarını engelleyecek yasa, hukuksal olarak mümkün. Üstelik Alman Kiracılar Birliği, böyle bir düzenlemenin ‘siyasi olarak gerekli’ olduğunu da vurguladı. Tasarının kabul edilmesi halinde bu durum değişecek. Yeni planlara göre, kiracı, ev sahibinin ‘istismar etme niyetini’ kanıtlamak zorunda kalmayacak.