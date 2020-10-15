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BERLİN
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Kiracılara müjde: O ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar

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Kiracılara müjde: O ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar
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Federal hükümet, ev sahiplerinin kiracılardan her ay tahsil ettiği kablolu televizyon ücretini kaldırmak için hazırlık başlattı. Hükümet, sürdürdüğü çalışmayı tamamlarsa kiracılar artık her ay ev sahiplerine kablolu televizyon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak.

KİRACILAR ev sahipleriyle kira sözleşmesi imzaladığında aylık giderler arasında her ay ortalama 8 euro da kablolu televizyon için ödeme yapıyor. Kiracı söz konusu ücreti, herhangi bir kablolu televizyon hizmete almasa bile ödemek durumunda. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in ortak sürdürdüğü yasa tasarısı yasalaşırsa artık kablolu televizyon için alınan ücret evin aylık giderleri arasında sayılmayacak. Kiracılar dilediği şirketle anlaşma da yapabilecekler. Ayrıca dileyen kiracı kablolu televizyon yerine çanak anten üzerinden de televizyon kanallarını seyredebilecek. Kablolu televizyon hizmeti sunan şirketler de konutları kiralayan şirketler veya bina yönetimleriyle toplu halde sözleşme yapamayacak. Bunun yerine her bir kiracıyla tek tek sözleşme imzalamak durumunda kalacak.

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