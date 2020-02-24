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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Kiracılar müjde: O yasa yürürlükte!

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Kiracılar müjde: O yasa yürürlükte!
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Berlin Eyalet Meclisi’nin onayladığı ve Berlin’de kira artışını beş yıllığına donduran yasa yürürlüğe girdi.

BERLİN Eyalet hükümetinin hazırladığı ve Meclis’in de onayladığı yasa, başkentte 2015 yılından önce yapılan konutların kiralarının artışını yasaklıyor. Yaklaşık bir milyon 500 bin konutu kapsayan yasa 16 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. 16 Haziran’dan bu yana yapılan kira artışları geçerli olmayacak. Artışlardan kaynaklanan fark ise kiracılara iade edilecek. Yasa, 23 Şubat 2020’de yürürlüğe girdiği için 22 Şubat 2025 yılına kadar geçerli olacak.

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