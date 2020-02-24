Kiracılar müjde: O yasa yürürlükte!

BERLİN Eyalet hükümetinin hazırladığı ve Meclis’in de onayladığı yasa, başkentte 2015 yılından önce yapılan konutların kiralarının artışını yasaklıyor. Yaklaşık bir milyon 500 bin konutu kapsayan yasa 16 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. 16 Haziran’dan bu yana yapılan kira artışları geçerli olmayacak. Artışlardan kaynaklanan fark ise kiracılara iade edilecek. Yasa, 23 Şubat 2020’de yürürlüğe girdiği için 22 Şubat 2025 yılına kadar geçerli olacak.