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KARARA göre, sosyal girişimler, dernekler ve hayırsever vakıflar gelecekte sübvansiyonlu konut sunabilecek ve bunun karşılığında kapsamlı vergi indiriminden yararlanabilecek. Reuters haber ajansı bir hükümet temsilcisine dayandırdığı haberinde, Bakanlar Kurulu’nun kâr amacı gütmeyen yeni konut planına start verdiğini belirtti. Federal İmar Bakanı Klara Geywitz (SPD) de Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine verdiği demeçte koalisyon anlaşmasının bu önemli projesinin başarıyla hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Geywitz, “Kâr amacı gütmeyen konut programı geri döndü!” dedi.

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NORMAL KİRANIN ALTINDA OLACAK

Ancak, vergi indiriminden faydalanabilmek için sunulan kiranın, standart piyasa kirasının kalıcı olarak altında olması gerekiyor. Geywitz, gelir sınırlarının, Almanya’daki hanelerin yaklaşık yüzde 60’ının bu konut planından yararlanabileceği şekilde belirlendiğini söyledi. Bakan, “Sosyal konut inşasına ek olarak, kamu konut yardımı ile ülkemizde daha uygun fiyatlı konutlar için güçlü bir temel daha oluşturuyoruz. Bu, tüm kiracılar için güzel bir gün” diye vurguladı.

KOALİSYON SÖZLEŞMESİNDE VARDI

Hazırlanan yasanın açıklama kısmında, özellikle düşük gelirli insanlar için uygun fiyatlı konutların mümkün kılınması gerektiği belirtiliyor. Hükümet, yaklaşık 105 bin kiracının faydalanabileceği yeni konut planını başlangıçta 100 şirketin uygulayacağını tahmin ediyor. ‘Wohngemeinnützigkeit’ (Toplum yararına) şeklinde adlandırılan sistem, 1990 yılında kaldırılmıştı. SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmelerinde bu uygulamayı yeniden hayata geçirmeyi taahhüt etmişlerdi.