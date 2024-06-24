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Kiracılar artık TV bedeli ödemek zorunda olmayacak!

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#AVRUPADAN HABER#Köln Kiracılar Derneği#Hans Jörg Depel
Kiracılar artık TV bedeli ödemek zorunda olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:15

Almanya’da kiracılar 1 Temmuz’dan itibaren kira bedeli içinde yan gider olarak ödedikleri kablo TV bedelini ödemek zorunda kalmayacak.

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ŞU ana kadar her kiracı, binanın tümüne kapsayacak şekilde ev sahibi tarafından sunulan kablo bağlantısının ücretini, televizyonu kullanmasa dahi ödemek zorundaydı. 1 Temmuz’dan itibaren Almanya’daki milyonlarca kiracı, televizyonu kablo, uydu, anten ya da internet üzerinden izleyip izlemeyeceğine kendisi karar verebilecek. Köln Kiracılar Derneği Genel Müdürü Hans Jörg Depel, kiracılara çağrı yaparak, bu düzenlemeden faydalanmak için aktif olarak kendilerinin ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Depel, ev sahibinin kablolu TV sağlamaya devam etmeyi teklif etmesi halinde, kiracıların bunu kullanmaya da devam edebileceğini kaydetti.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİLMESİ ÖNERİLDİ
Ev sahibinin sözleşmesiyle kablo TV izlemenin mümkün olduğu ancak her zaman için en ucuzu olmayabileceği kaydedildi. Bu nedenle elektrik, gaz veya cep telefonlarında olduğu gibi, kiracıların kablo TV bağlantıları için de teklifleri değerlendirmesi önerildi. Tüketici danışma merkezi, fiyatların başlangıçta biraz artabileceği uyarısında bulunurken, “İlk deneyimler, bireysel sözleşmelerin toplu sözleşmelere kıyasla biraz daha pahalı olacağını gösteriyor” dedi. Fiyat artışı aylık 2 ila 3 Euro aralığında olabilir.

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#AVRUPADAN HABER#Köln Kiracılar Derneği#Hans Jörg Depel

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